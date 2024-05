Criança de 9 anos morre em tiroteio por dívida de drogas no DF

Uma criança de 9 anos morreu neste sábado (11) durante uma briga por dívida de drogas no Distrito Federal.

O que aconteceu

A criança era filha de um homem de 32 anos que foi até um bar para cobrar dívida de drogas. Após uma discussão, ele começou a disparar contra outras pessoas. As informações são da Polícia Militar.

No tiroteio, a criança de 9 anos morreu. A polícia conseguiu prender cinco dos envolvidos, incluindo o pai da criança, que já possuía três mandados de prisão em aberto. A caminho do local do crime, a polícia avistou um carro em alta velocidade indo na direção oposta e decidiram abordar o veículo, o que resultou na prisão de outros dois dos envolvidos no tiroteio.