Quatro membros da mesma família são encontrados mortos abraçados no RS

Localizado a 143 km de Porto Alegre, Roca Sales é uma pequena cidade com cerca de 10.418 habitantes, segundo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado em 2022.

A cidade é uma das mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nos últimos oito meses, o município enfrentou três grandes eventos climáticos ligados a fortes chuvas. Agora, com o atual cenário de calamidade enfrentado pelo estado, Roca Sales precisará ser reconstruída e "mudar de lugar".

Roca Sales precisará construir casas em novos bairros. De acordo com o prefeito da cidade, Amilton Fontana (MDB), não adianta reerguer os prédios públicos e as moradias da população nos mesmos endereços de antes, porque há riscos de serem destruídos novamente em novas enchentes.

Estimativa de que até 50% da cidade mude de endereço. Prefeitura deverá fazer um estudo para identificar uma área segura para construir novas habitações e prédios públicos, como escolas, indústrias, hospital e a sede da gestão municipal.

Roca Sales fica às margens do Rio Taquari, que está acima do nível de sua capacidade de transbordamento. O Taquari começou a subir no final do mês passado, quando fortes chuvas começaram a atingir o estado.

Enchentes do RS deixaram 143 mortos

Desalojados passam de 500 mil. Segundo o boletim mais recente do governo estadual, às 9 horas deste domingo (12), mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas cheias.