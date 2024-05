Enchentes no RS: Após Taquari, rio Caí também supera cota de inundação

As cheias dos rios Caí e Taquari foram os primeiros sinais das enchentes que atingiriam todo o Rio Grande do Sul. Os volumes de água deles começaram a subir no final do mês passado, após fortes chuvas atingirem várias cidades da região.

O governo estadual emitiu um alerta de risco de inundação para domingo (12). Em um vídeo divulgado na noite deste sábado, o governador Eduardo Leite (PSDB) alertou os moradores de municípios sob risco a não voltarem a suas casas. "Não é seguro", afirmou.

Mais de um milhão de pessoas vivem na bacia do Taquari. Alguns dos principais municípios da região são Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Veranópolis, Lajeado e Estrela.

Alerta de cheias em quase todo o estado

Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.