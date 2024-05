RS: Frente fria traz mais chuvas e risco de geada

A passagem de uma frente fria deve intensificar as chuvas sobre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste final de semana e, a partir de segunda-feira (13), as temperaturas devem cair bastante, com risco de geadas.

O que diz a previsão do tempo

Neste final de semana, o grande impacto entre o ar quente e úmido e o ar frio que vem com a frente fria ajudará a formar mais nuvens carregadas. A chuva deve ser volumosa, especialmente no litoral norte gaúcho, na região serrana e áreas do planalto do Rio Grande do Sul. Mas a Grande Porto Alegre e as regiões dos Vales (Caí, Jacuí e Taquari) também devem receber mais chuva forte, segundo informou o Climatempo.

Embora a chuva prevista para este fim de semana não seja tão volumosa como a registrada durante a semana, ela será suficiente para elevar novamente o nível dos rios e causar repiques de enchentes, além de aumentar o risco de deslizamentos.