RS convoca policiais e bombeiros aposentados para atuar nas enchentes

O governo do Rio Grande do Sul publicou hoje no Diário Oficial autorização para convocar policiais civis aposentados e bombeiros da reserva para atuação em ações integradas em meio às enchentes.

O que aconteceu

Inscrições serão abertas a partir de amanhã. Prazo se encerra na próxima segunda-feira.

Estado poderá receber reforço de até 360 servidores. Vagas serão para até 260 policiais civis aposentados e 100 bombeiros da reserva.