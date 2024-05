Com hospitais alagados, voluntários criam abrigo para tratar câncer no RS

Com ruas e estradas bloqueadas e hospitais inundados, médicos receberam centenas de ligações de pacientes preocupados com interrupção de tratamentos de câncer. Diante do problema, um abrigo foi criado para resolver os gargalos.

O que aconteceu

Foram 810 demandas até a quarta-feira. Havia casos de tratamentos interrompidos por falta de acesso aos hospitais, revelou o professor e médico de oncologia Rafael José Vargas Alves.

Os pacientes relataram também perda de receitas, falta de medicamentos e dificuldade de contato com hospitais. Muitas unidades de saúde foram inundadas e trabalhavam com pessoal reduzido porque a casa dos funcionários foi atingida, declarou o professor.