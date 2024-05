Mulher usa remédio para emagrecer, desmaia e é achada por filha de 8 anos

Uma empresária de Manchester, no Reino Unido, comprou injeções de semaglutina sem recomendação médica para emagrecer. Ela passou mal e foi encontrada desmaiada no banheiro de casa pela filha de 8 anos.

O que aconteceu

Kerry Boland, de 34 anos, comprou injeções usadas para tratar diabetes com o objetivo de emagrecer. As informações são do Daily Mail.

O uso do remédio conhecido como Ozempic e seus similares sem recomendação médica pode trazer riscos.