PM é morto após briga de trânsito na zona norte do Rio de Janeiro

Um homem identificado como policial militar foi morto após uma discussão de trânsito em Encantado, na zona norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (17).

O que aconteceu

Policiais militares do 3º BPM, no Méier, foram acionados para uma ocorrência de homicídio. Eles foram à rua Manoel Vitorino, na Praça dos Garis.

No local, a equipe policial verificou a morte de um homem identificado como policial militar. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da PM do Rio. Segundo informações, ele foi encontrado caído no chão, sem vida.