Eletrônicos confundem aeroporto, e PF é chamada para desarmar bomba no Pará

A Polícia Federal e a Polícia Miliar foram acionadas na manhã deste sábado (18) para investigar uma suspeita de bomba dentro de uma mala no aeroporto de Belém, capital do Pará. Após a interdição do local, os agentes descobriram que se tratava apenas de equipamentos eletrônicos.

O que aconteceu

A suspeita ocorreu durante o despacho da bagagem de um voo da Air France com destino a Caiena, na Guiana Francesa. A técnica do aeroporto acionou a PF ao suspeitar do conteúdo da mala, que passava pela máquina de raio-X.

Imediatamente, a equipe da polícia no aeroporto isolou a mala e o avião. Por volta das 9h, outra equipe da PF se dirigiu ao aeroporto acompanhado do Batalhão e Operações Especiais, confirmou ao UOL a assessoria da PF.