Vai ter greve do metrô amanhã (22/5)? O que se sabe da possível paralisação

A Justiça determinou que o transporte funcione durante todo o dia. O desembargador Davi Furtado Meirelles, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, decidiu na última sexta-feira (17) que o metrô deve funcionar com 100% da frota nos horários de pico (6h às 9h e 16h às 19h), e com no mínimo 50% dos trens no restante do dia.

Decisão foi tomada antecipadamente. De acordo com o processo, o sindicato deve seguir a tutela cautelar determinada pelo desembargador até o julgamento da ação, com possibilidade de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Quais linhas do metrô podem ser afetadas com a greve?

Caso a greve seja confirmada, as linhas não privatizadas devem ser as mais afetadas. São elas: