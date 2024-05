Imagens em 3D serão usadas em caso da morte de esposa de fisiculturista

A Polícia Técnico Científica de Goiás vai usar imagens em 3D para auxiliar nas investigações da morte de Marcela Luise de Souza. O marido dela, o fisiculturista Igor Porto, é suspeito de ter espancado a esposa.

O que aconteceu

Imagens em 3D serão usadas para confrontar a versão apresentada à polícia por Igor, que alegou que Marcela teria caído. De acordo com a Polícia Civil, as imagens, que deverão ficar prontas até a próxima semana, vão ajudar a determinar as lesões e fraturas no corpo da vítima, como a localização, dimensão e profundidade. Os investigadores dizem que as lesões não condizem com uma queda, como alega o marido.

Polícia Técnico Científica produziu as imagens em um aparelho de tomografia, após a confirmação da morte da vítima — Marcela morreu na terça-feira (21), após passar dez dias internada. O corpo já foi liberado para sepultamento.