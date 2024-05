Pode anal? O que pensam evangélicos e católicos sobre tabus sexuais

Na opinião do pastor, esse é provavelmente o ponto de maior tensão entre os cristãos. Francisco explica que há pastores que usam o texto de Romanos 1.26 para argumentar que tal prática é uma perversão da forma natural do sexo. "Eu não tenho essa percepção, para mim o texto está mais relacionado a outras questões, como a sexo ritualístico, por exemplo".

Assim como na prática do sexo durante o período menstrual e do sexo oral, a Igreja Católica, de acordo com o padre, não tem posição definida sobre o assunto. "No entanto, destaca-se que se deve respeitar a integridade física e psicológica das pessoas envolvidas".

O que a psicologia tem a dizer sobre isso?

Jaroslava Varella Valentova, doutora em antropologia e psicologia, e professora do Instituto de Psicologia da USP, explica que a sexualidade está ligada à saúde e bem-estar das pessoas. "O desejo e comportamento sexual não é só uma questão universal dos humanos, mas também de outras espécies que se reproduzem sexualmente", diz.

A doutora comenta que, apesar da função do sexo do ponto de vista evolutivo ser a reprodução, é importante entendermos que "uma grande parte do comportamento sexual não leva a reprodução". Por isso, a especialista reforça que a prática do sexo também tem outras funções, incluindo aspectos sociais.

Sobre os tabus a respeito do assunto, muitos deles por questões religiosas, Jaroslava expõe a necessidade de não tentar impor uma receita única para todas as pessoas, respeitando a individualidade.