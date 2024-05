Navio é levado pela água e fica em cima de escritório de estaleiro no RS

Equipe do estaleiro conseguiu rebocar navio antes de água baixar. Bier afirma que seus funcionários usaram cordas e trabalharam entre 18 e 20 horas por dia para segurar o navio.

Números das enchentes no Rio Grande do Sul

Há 163 óbitos confirmados pela Defesa Civil. Órgãos de segurança também procuram 82 pessoas desaparecidas.

Ao todo, 2.342.460 pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado em 467 municípios. O estado tem 581 mil desalojados e 65,7 mil pessoas em abrigos.

Duas mortes por leptospirose foram confirmadas no estado. A primeira delas foi de um homem de 67 anos residente em Travesseiro, no Vale do Taquari. A segunda foi de um homem de 33 anos, morador de Venâncio Aires, informou a prefeitura do município.