Atleta é atropelada durante prova de Ironman em Aracaju

Uma atleta foi atropelada na manhã deste domingo (24) enquanto participava de uma prova de Ironman em Aracaju.

O que aconteceu

Vítima foi atingida durante percurso do ciclismo. Atropelamento atingiu uma brasileira e ocorreu na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia. O caso foi confirmado pela assessoria de imprensa da Unlimited Sports, empresa responsável pela organização do Ironman. O nome dela não foi divulgado.

Atleta foi socorrida no local e passa bem. Segundo a organização do Itaú BBA Ironman 70.3, a vítima foi atendida no local da prova e encaminhada a um hospital. Não foi constatada fratura e a atleta já recebeu alta.