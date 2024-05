Assessora de Erika Hilton sofre ataque racista em SP: 'Não ficará barato'

O ataque racista teria acontecido após a assessora da deputada interferir na discussão. "Foi quando esse racista gritou, da janela do carro, que eu era macaca. 'Cala a boca, sua macaca, eu estou trabalhando'". O momento da ofensa foi registrado por uma câmera de segurança e compartilhado nas redes sociais.

Maria Izabel afirma que o homem ainda desceu do carro para tentar agredir as duas, mas desistiu quando a assessora pediu para a filha gravar a situação. "Ele achou que, livremente, poderia chamar as pessoas de macaco por aí e não teria punição alguma. Não vai ficar barato. Não é só por mim, é por muitas e muitas outras pessoas que devem ter cruzado o caminho desse racista", disse a psicóloga.

A Secretaria de Segurança disse que o caso aconteceu no último dia 17 e foi registrado como preconceitos de raça ou de cor. A Polícia Civil tenta identificar o autor do ataque.