Ex-policial diz que matou delegado aposentado em MG por mágoa de 18 anos

Motivação de crime foi vingança. Há 18 anos, Maldonado integrou uma investigação que identificou má conduta e corrupção de Barbosa. O processo levou a expulsão do policial, que recorreu inúmeras vezes a decisão.

Última derrota na Justiça se deu uma semana antes do assassinato, disse delegada. Em coletiva de imprensa, Fernanda Mara de Assis Costa, que realiza as diligências, comentou que o homem tomou a decisão de se vingar após ser derrotado nas instâncias da Justiça — a última delas, que antecedeu o crime, no STJ (Supremo Tribunal de Justiça).

Polícia investiga premeditação do crime. Ainda segundo a delegada, o suspeito disse que não tinha a intenção de matar o homem, apenas de agredi-lo, e que se arrependeu do que fez.

"Ele disse que não queria ter matado a vítima. Na verdade, ele queria agredir a vítima. Mas acabou que ele foi tomado pela emoção e usou o combustível foi muito além do que ele imaginava do que ia ser", disse a delegada sobre o depoimento do suspeito.

O crime

Suspeito escondeu galão de combustível em terreno ao lado da casa da vítima. Segundo ele, a intenção era provocar um incêndio para chamar atenção dos moradores e conseguir entrar na casa e acessar o ex-delegado.