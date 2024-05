Vídeo: Tempestades e rajadas de vento causam estragos no sudoeste do PR

Ventos chegaram a 50 km/h, de acordo com o Simepar. Vídeos gravados por moradores de Honório Serpa (PR) mostram que casas foram destelhadas e construções foram destruídas. Em Pato Branco, município vizinho, uma gravação registrou árvores que foram quebradas ou arrancadas pela raiz.

Chuvas se espalhou por todo Paraná. As tempestades estão associadas ao deslocamento de uma frente fria, que se deslocou em direção ao nordeste do estado. Ao longo desta sexta-feira, a passagem da frente fria provocou chuva volumosa de mais de 30 mm no PR. No meio da tarde, as instabilidades chegaram em São Paulo.

Paraná tem alerta para chuvas intensas e declínio de temperatura. O aviso para chuvas com perigo potencial vale para a região nordeste do estado até as 10h do sábado (25). Já o aviso sobre a queda de temperatura é válido para todo o Paraná até às 18h de domingo (26). Os avisos foram emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O UOL tenta contato com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros do Paraná para saber se houve feridos ou ocorrências graves. O texto será atualizado em caso de resposta.