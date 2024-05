Mãe explorava filha de 13 anos por R$ 100 em motel; 3 são presos

A Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante, em Manaus (AM), acusadas de estupro de vulnerável, exploração sexual e favorecimento à prostituição contra uma adolescente de 13 anos.

O que aconteceu

Operação Resgate foi deflagrada em um motel no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. A ação policial prendeu um homem de 46 anos, enquanto ele estava com a menina no quarto. Após receberem uma denúncia anônima, os agentes chegaram ao local, arrombaram a porta e anunciaram a prisão do rapaz.

Outras duas pessoas também foram presas na operação. A dona do estabelecimento, de 52 anos, foi autuada por favorecimento à prostituição, e a mãe da vítima, de 38 anos, foi presa por lesão corporal e exploração sexual. Ninguém teve o nome identificado. O trio foi encaminhado para a delegacia, passou por audiência de custódia e segue à disposição da Justiça.