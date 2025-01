Trump sabe que o mundo está derretendo, por isso quer a Groelândia 

A Groelândia é de fato uma ilha num local estratégico do mundo. Mas ganhou um destaque ainda maior diante da rapidez do derretimento de suas geleiras. E, sob eles, estão minérios e fontes de energia estratégicos para a indústria de tecnologia.

Um estudo da Universidade de Barcelona analisou episódios extremos de derretimento na Groenlândia entre 1950 e 2022. Os resultados mostram números de perda de água de derretimento que, em média, atingiram cerca de 300 gigatoneladas por ano - o equivalente a um volume de cerca de 48 milhões de piscinas olímpicas por ano - entre 1980 e 2010.

O aquecimento do planeta e da maior ilha do mundo ainda deve abrir novas rotas de comércio, encurtando as viagens entre os EUA e os mercados asiáticos.

Mas isso também abrirá a região para uma verdadeira disputa geopolítica entre EUA, Europa, Rússia e China.

De fato, a região do Ártico está se aquecendo quatro vezes mais rápido do que o resto do mundo nas últimas quatro décadas, de acordo com um estudo de 2022 realizado por cientistas finlandeses e noruegueses. Os cientistas estão projetando que, até 2035, partes do Ártico estarão livres de gelo durante os meses de verão, abrindo perspectivas para a navegação comercial nessas águas e reduzindo o tempo de trânsito entre os EUA, a Europa e a Ásia.

Alguns estudos projetam que as rotas do Ártico poderão ser de 30% a 50% mais curtas do que as rotas do Canal de Suez e do Canal do Panamá, com um tempo de trânsito reduzido em cerca de 14 a 20 dias.