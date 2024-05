'Roubou meu sonho': médico desaparece e pacientes ficam sem embriões

O dono de uma clínica de reprodução humana na zona leste de São Paulo está foragido, e as pacientes não sabem onde estão seus embriões. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

"Esse é meu único embrião, minha única chance de ser mãe e está em um lugar desconhecido. Ele tirou isso de mim de uma forma cruel. Não sei se ele descartou, doou, se está lá estragando. O Tosyn roubou meu sonho", disse à reportagem uma paciente que não se identificou.

Tosyn Lopes é o nome pelo qual o nigeriano Oluwatosin Tolulope Ajidahun era conhecido no Brasil. Dono de uma clínica de fertilidade no Tatuapé, na zona leste paulistana, ele deixou ao menos 30 pacientes no prejuízo.