Jovem de 19 anos é morta no Rio por ex que não aceitava fim do namoro

Uma jovem de 19 anos foi assassinada ontem no bairro do Santo Cristo, região portuária do Rio de Janeiro, e o ex-namorado confessou o crime.

O que aconteceu

Tawan Lima Gomes não aceitava o fim do relacionamento com Maria Eduarda Carvalho Vasconcellos, disseram à GloboNews parentes da vítima. Agentes encontraram o corpo da atendente de lanchonete na casa do rapaz, que confessou ter matado a jovem, informou reportagem.

Ex-namorado matou a ex na frente da filha, segundo a polícia. O casal tinha uma filha de três anos, e a criança estava na casa no momento do assassinato. O crime ocorreu durante a madrugada, logo depois que ela saiu do trabalho em uma lanchonete.