Parte de igreja atingida pela enchente no RS desaba e fere dois voluntários

Cidade de Encantado, no Vale do Taquari, ficou completamente ilhada no começo de maio.

Mais de 2,3 milhões de pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, informou a Defesa Civil do estado na tarde deste domingo (26). Desde o final de abril, morreram 169 pessoas, e outras 56 estão desaparecidas.