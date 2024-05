Pechincha? Pedra já avaliada em R$ 500 mi vai a leilão por um quarto disso

O UOL procurou a CMB para obter mais informações sobre a canga, mas até o momento a cooperativa não havia respondido aos questionamentos.

Origem da esmeralda

Segundo o engenheiro de minas e gemólogo José Ferreira Tavares, é muito difícil dizer se a peça em questão é mesmo tão rara e valiosa quanto sugere a Receita Federal. Para se certificar, seria preciso realizar um exame presencial detalhado na canga. Os testes incluiriam o escrutínio da transparência, da tonalidade de verde e a ausência de defeitos, jaças, fraturas e pontos pretos da pedra.

O nome "esmeralda" deriva do grego antigo, através do latim "smaragdus", que significa "pedra verde". Há notícias da exploração de esmeraldas pelos egípcios, cerca de 2 mil anos antes de Cristo, nas proximidades do Mar Vermelho.

As esmeraldas das minas de Zabarah foram usadas por Cleópatra em suas joias. Índios das culturas andinas também usaram esmeraldas como adornos, e acabaram sendo dizimados pelos conquistadores espanhóis por causa delas.