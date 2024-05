Polícia apreende em abrigo produtos que foram saqueados da loja do Grêmio

Imagem: Polícia Civil do Rio Grande do Sul/Divulgação

A polícia apreendeu R$ 10 mil em produtos saqueados da loja do Grêmio. As mercadorias estavam em um abrigo para vítimas das enchentes no município de Cachoeirinha (RS).

O que aconteceu

Investigações começaram após denúncia de que algumas pessoas estavam com muita mercadoria oficial do Grêmio. Uma equipe da 1ª DP de Cachoeirinha foi ao abrigo, localizado no bairro Vila da Paz.

Polícia confirmou que produtos eram saqueados. Foram apreendidas camisetas, roupas de bebê, bonés, calções, chinelos e copos. Os produtos serão devolvidos à loja do Grêmio, que vai decidir se voltará ou não a vender os produtos.