Caminhoneiro bate em passarela e tem socorro dificultado por enxame em MG

Socorro foi dificultado porque colisão mexeu com enxame que estava na passarela. Para se proteger das abelhas, bombeiros precisaram usar trajes especiais, informou a corporação. Após retirada do homem das ferragens, ele foi enviado a um hospital de Itumbiara.

Vazamento de combustível também foi registrado. A via central do km 34 da BR foi bloqueada e o trânsito foi desviado para a marginal. A área ficou fechada até a limpeza da pista e retirada do veículo.