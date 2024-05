Criança sofre traumatismo e morre durante briga entre mãe e padrasto na PB

Uma menina de 4 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (29) após sofrer traumatismo craniano durante uma briga entre a mãe e o padrasto, em João Pessoa (PB).

O que aconteceu

A criança foi hospitalizada com diversos ferimentos no corpo. A menina foi internada no Complexo Hospitalar de Mangabeira com politraumatismo e sangramentos, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações da Polícia Militar da Paraíba.

Causa da morte foi traumatismo craniano. Laudo do exame de necropsia realizado no corpo da criança constatou que ela sofreu um inchaço no cérebro, que levou ao óbito.