São Paulo registra dia mais frio do ano nesta quarta, diz Defesa Civil

A madrugada desta quarta-feira (29) registrou a menor temperatura do ano de 2024 até então, informou a Defesa Civil.

O que aconteceu

Os termômetros marcaram a temperatura de 11°C. O registro foi feito por uma estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante do Santana.

A menor temperatura do ano até o momento tinha sido 14,2°C. Ela foi registrada na capital paulista no dia 19 de abril, segundo informações da Defesa Civil.