Polícia apreende celulares dentro de biscoitos em presídio em MG

Policiais penais do Presídio de São João Del Rei (MG) apreenderam nesta quarta (29) cinco celulares dentro de biscoitos que tinham sido mandados pelo correio para um detento da unidade.

O que aconteceu

O material foi encontrado por policiais que desconfiaram da encomenda e decidiram abrir o saco com biscoitos. Dentro do que pareciam ser rosquinhas, estavam cinco pequenos celulares, do tamanho de uma tampa de caneta, além de cinco chips e pontas de cabo USB.

A direção da unidade prisional registrou o caso e encaminhou o material apreendido e o preso para a delegacia da cidade. Foi aberto um processo administrativo contra o detento, por falta disciplinar grave.