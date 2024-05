TV: Jovem desaparece após entrar por engano no Complexo de Israel, no RJ

Dois dos jovens foram liberados, mas Stanley Pinheiro continua desaparecido. A família registrou o desaparecimento na delegacia da Pavuna.

Mãe acredita que filho foi obrigado a permanecer no local. Para ela, que preferiu não se identificar em entrevista à Globo Rio, os criminosos identificaram que Stanley é morador do Chapadão, região dominada pelo Comando Vermelho, facção rival do Terceiro Comando, que domina o Complexo de Israel.