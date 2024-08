Aluno de artes marciais é assassinado em frente de academia no RN

Frederico foi atingido por vários disparos na região do tórax. Ele foi levado ao Hospital Santa Catarina, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não se sabe a motivação do crime. De acordo com a polícia, Frederico trabalhava como vigilante. Em 2023, o homem foi preso na operação ''Smoke'' por envolvimento com comércio ilícito de cigarros e já esteve foragido.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. Polícia Civil informou que caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da zona norte da capital.

Academia disse estar funcionando normalmente nesta terça-feira (20) após o ocorrido.