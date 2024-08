Influencer com mais de 1,3 mi de seguidores que fazia rifas ilegais é preso

Operação foi realizada em três estados. A PCPR teve apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Civil de Santa Catarina. No total, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nos municípios de Rio Branco do Sul, no Paraná, em Itapema e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Suspeitos podem responder somente por vários crimes. De acordo com Fontana, a polícia investiga se os suspeitos realizaram "a contravenção penal de promoção de rifas ilegais, bem como os crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de crime contra a economia popular".

Rifas só são legais se aprovadas pela Fazenda. "Apesar de terem se tornado extremamente populares recentemente, as rifas de veículos e valores em dinheiro só podem ser realizadas se devidamente autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Não atendidos tais critérios, são consideradas contravenção penal", diz o delegado.