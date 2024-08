'Adeus, X': Ameaça de Moraes de suspender rede social no Brasil gera memes

A ameaça feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de suspender a plataforma X (antigo Twitter) no Brasil, gerou vários memes nas redes sociais na noite desta quarta-feira (28).

O que aconteceu

Moraes estabeleceu o prazo de 24 horas para resposta de Elon Musk. O magistrado quer que o bilionário e dono do X aponte um representante no Brasil, caso contrário, irá suspender a rede social no país. O tribunal usou a própria plataforma para publicar a intimação.

O Marco Civil da Internet exige que as empresas tenham um representante legal no país. Iniciativa do ministro ocorre em meio às eleições municipais, nas quais várias campanhas utilizam a rede X para fazer suas divulgações.