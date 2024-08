STF dá 24 h para Elon Musk apontar representante no Brasil ou X sairá do ar

Legislação do Marco Civil

Mesmo sendo estrangeiras, big techs devem respeitar legislação no Brasil. O Marco Civil da internet regulamenta as atividades na internet no Brasil e, além disso, as empresas são obrigadas a atender as determinações da Justiça no país, uma vez que operam e até geram receita com as páginas aqui no Brasil.

Na decisão que mandou investigar Musk, em abril, Moraes ressaltou a responsabilidade das empresas que operam as plataformas no país.