Jovens são suspeitos de matar e esconder corpo de professor em freezer

Garotos teriam golpeado Carlos com uma faca após uma discussão. Segundo a investigação, o professor aposentado disse a eles que pretendia se mudar. Os jovens reagiram mal após saber que não poderiam ficar no local e nem com os móveis.

Suspeitos pegaram uma caminhonete emprestada para desovar freezer com o corpo. Delegado informou que uma necrópsia e perícia ainda estão sendo feitas para determinar exatamente o dia em que isso ocorreu. Investigação também apura se meninos já foram alunos do professor.

Um deles, de 18 anos, foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. A Justiça aceitou a prisão preventiva dele por crime de latrocínio. ''Porque a motivação final desse crime bárbaro foi se apoderar dos bens da vítima'', explicou Adil.

O segundo foi identificado, mas segue foragido. No dia 5 de agosto, os mesmos jovens foram autuados por furtos de cartões do professor, mas foram liberados em seguida. Na época, a polícia esclareceu que ainda não tinha conhecimento sobre o envolvimento deles com a morte de Carlos.