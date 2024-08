Polícia captura condenado a 100 anos que fugiu de prisão e estuprou mulher

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recapturou um homem que fugiu da prisão e estuprou uma mulher, em Porto Alegre.

O que aconteceu

Paulo César Nechel tinha sido condenado a mais de 100 anos de prisão. Segundo a PCRS, ele cumpria pena por vários estupros na Complexo Penitenciário de Canoas, mas trabalhava na Cadeia Pública de Porto Alegre, de onde escapou na última sexta-feira (23). Ele foi encontrado em uma barraca improvisada no bairro Lomba do Pinheiro. Ainda não está claro como ele fugiu.

Homem estuprou outra mulher enquanto estava foragido. No sábado (24), Nechel rendeu uma mulher no estacionamento da Santa Casa de Misericórdia, levou-a para realizar saques em um caixa eletrônico e então a estuprou, de acordo com a polícia.