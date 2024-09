CEO da Esportes da Sorte e esposa se entregam à polícia de Pernambuco

Darwin e Maria prestaram depoimento às autoridades. "Todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esporte da Sorte foram sanadas", informou o escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão, que faz a defesa do casal. Os defensores também confirmaram que os clientes demonstraram, ainda no depoimento, a "regularidade e a legalidade das atividades profissionais" da empresa.

Defesa diz que já impetrou Habeas Corpus do casal no TJPE (Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco). Agora, eles aguardam a análise da solicitação.

Em nota na quarta-feira (4), a Esporte da Sorte disse que segue à disposição das autoridades. Eles ressaltaram que, desde março de 2023, a empresa presta "todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão".

Entenda o caso

A polícia apreendeu na quarta-feira (4) joias e dinheiro vivo no apartamento de Darwin Filho, na zona sul de Recife. Ele não estava no local no momento da apreensão.

A reportagem apurou que havia mandados de prisão preventiva (por tempo indeterminado) no nome de Filho, do pai dele (Darwin Henrique da Silva) e de Maria Eduarda. Os documentos foram emitidos pela 12ª Vara Criminal da Capital, de Recife, na terça-feira (3).