CFM lança plataforma para combater falsificações de atestados médicos

Empresas e pacientes terão acesso aos atestados. Acessando o sistema, empresas e empregadores poderão conferir a validade do documento, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo CFM e colocados em prática no Atesta.

O paciente, o médico e a empresa poderão conferir o histórico de atestados. A partir do site atestacfm.org.br, o médico, o paciente e o empregador poderão conferir atestados de saúde ocupacional, afastamento e acompanhamento. Todos os documentos do paciente ficarão armazenados no sistema.

Plataforma vai entrar em vigor em 120 dias. O texto foi encaminhado ao Diário Oficial da União nesta quinta-feira (5), e entra em vigor em 5 de novembro. Também é previsto um prazo de seis meses para que médicos se adaptem ao sistema. A partir de 5 de março será obrigatório o uso da plataforma.

Atestados vendidos na internet

Em agosto o UOL mostrou que atestados médicos e receitas para compra de remédios controlados estavam sendo anunciados no Telegram. Os atestados, segundo apuração, custavam em média R$ 50 e qualquer pessoa teria acesso.

A reportagem apurou que, apenas em um dos grupos para venda de atestados e receitas no Telegram, 2.500 pessoas eram membros. À época, Hideraldo Cabeça, conselheiro do CFM, comentou que o problema poderia ser sanado com tecnologia, com o desenvolvimento de sistemas digitais para combater as fraudes - como o Atesta CFM.