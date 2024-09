Lotofácil: como funciona a loteria? Como jogar? Quem ganha?

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Quando acontecem os sorteios? Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, às 20h.

Bolão

É possível realizar apostas em grupos. Os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 7 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

É permitida a realização de no máximo 10 jogos no recibo, em caso de bolões com 15, 16, 17, 18 ou 19 e no máximo 4 apostas por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Lotofácil é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas nas loterias online da Caixa com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.