Previu morte aos 15: a história de Silvia, santinha popular de Santa Maria

Túmulo de Silvia e algumas das plaquinhas dele Imagem: Reprodução/@tumultulos

Devoção

De acordo com Ligia, a manifestação popular de devoção a Silvia foi calma e começou aos poucos. Logo após a morte, as visitas da família ao túmulo eram frequentes. E, com o tempo, eles notaram que surgiam plaquinhas de agradecimento à jovem, muitas de autoria desconhecida. "Foi muito silencioso", diz Ligia.

Há cerca de 20 anos, a história de Silvia começou a se espalhar pela cidade. Primeiro, por meio do jornal local, que dedicou uma matéria de capa aos santos populares da cidade. Depois, chegaram a entrevistar a mãe e alguns vizinhos.

Ela está sempre aparecendo de uma forma estranha [por sinais]. Quando vemos, tem alguma coisa boa acontecendo em volta dela, por mais que tenham se passado 40 anos.

Ligia Leal

Algumas pessoas deixam agradecimentos no túmulo de Silvia por graças alcançadas. "A gente não sabe quais são essas graças que foram alcançadas, porque não conhecemos quem fez as homenagens", pondera Ligia. "Mas essas manifestações vêm desde o primeiro túmulo, aquele que era emprestado. Era escrito no cimento mesmo, sem plaquinha."