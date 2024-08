'Achei que tinha matado minha cachorra': ave invade casa e assusta tutora

Uma empresária viveu momentos de terror ao descobrir que uma ave de rapina havia entrado em sua casa em São José (SC), na semana passada. Ela pensou que sua cachorra da raça chihuahua havia sido morta pelo animal.

O que aconteceu

Flávia Abalém, 37, descobriu que o animal tinha entrado na casa dela pelas câmeras de segurança. Ela estava no trabalho quando o incidente ocorreu. Flávia temeu pela vida de sua cachorrinha, Ramile, que tem quatro anos e pesa 1 kg. "Pensei que ela tivesse morrido, achei que ele tinha matado minha cachorra", disse ao UOL.

Vídeo da ave na casa teve repercussão nas redes sociais, acumulando mais de 12 milhões de visualizações apenas no TikTok. "Eu não esperava toda essa repercussão", admite Flávia, que já costumava compartilhar momentos do dia a dia de Ralime nas redes. "Recebi muito apoio, mas também houve julgamentos de pessoas que não acreditaram no que aconteceu", contou.