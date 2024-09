Novo confronto com PM após ação de 'novo cangaço' deixa 4 mortos em SP

Um policial militar também morreu na ação. Atingido por um tiro no rosto, o sargento Márcio Ribeiro foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A ação foi filmada por uma testemunha.

Os tiros bem na minha frente, rapaz de Deus... Acho que tem policial morto... Tô deitado no chão. A bala tá vindo aqui.

Testemunha, que gravou o confronto à distância

Siga UOL Notícias no

Como foi ataque a carro-forte

Envolvidos em confronto são suspeitos de participarem de ataque a carro-forte. Na ação nesta segunda-feira (9), na Rodovia Cândido Portinari, em Restinga (SP), criminosos atearam fogo no veículo e trocaram tiros com a PM. Cerca de 30 minutos depois, se envolveram em novo confronto na Rodovia Abraão Assed, entre os municípios de Serra Azul e Serrana, a 88 quilômetros do local do ataque.

Ação contou com a participação de ao menos 15 criminosos, segundo a PM. Além do caminhão, grupo também usou outros dois veículos no ataque, ainda conforme a corporação. As buscas continuam para localizar outros suspeitos em fuga.