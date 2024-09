Incêndio, tiros e fuga: como foi ação de 'novo cangaço' em rodovias de SP

Um ataque aos moldes das ações de "novo cangaço" teve incêndio, dois confrontos com a PM em rodovias no interior de São Paulo e fuga na noite de segunda-feira (9).

O que aconteceu

Grupo incendiou carro-forte. Após interromper o trânsito da Rodovia Cândido Portinari com um caminhão, os criminosos entraram em confronto com os seguranças da empresa especializada em transporte de valores na altura de Restinga (SP), no sentido Franca-Batatais. Em seguida, atearam fogo no veículo. Três seguranças foram levados a um hospital devido a ferimentos causados por estilhaços.

Ação contou com a participação de ao menos 15 criminosos, segundo a PM. Além do caminhão, grupo também usou outros dois veículos no ataque, ainda de acordo com a corporação.