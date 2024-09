Seca extrema na Amazônia ameaça fornecimento de energia para Manaus

Há 20 dias, segundo o MME, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), responsável pela gestão das estradas e hidrovias federais, informou que as ações de dragagem (retirada de sedimentos do leito) no trecho do rio Solimões, entre as cidades de Coari e Codajás, no estado do Amazonas, seria iniciada apenas na segunda quinzena deste mês, o que aumenta os riscos de encalhe.

"Tal fato aumenta os riscos de problemas sérios na rota de navegação que leva produtos da província petrolífera de Urucu para Manaus, podendo, no limite, até implicar na parada da planta de Urucu, com corte de suprimento de gás natural, petróleo e GLP para a Refinaria de Manaus, impactando o mercado de suprimento na região.

O Amazonas é abastecido por 121 usinas térmicas de produção de energia. Em muitos casos, os geradores também relatam aumento no custo do diesel que utilizam em suas plantas, devido ao preço do frete do combustível, que ficou mais caro.

Seca já compromete transporte no Acre

No estado do Acre, vizinho do Amazonas, a seca dos rios já compromete o abastecimento de usinas da região. Brazilian Report apurou que, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá, o transporte de combustível das usinas trocou o caminho mais curto dos rios pela estrada, a BR-364, bem mais longo.