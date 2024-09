UOL publica resposta da TV Cultura à coluna de Raul Juste Lores

Sobre a programação infantil, que o jornalista diz que "vive de reprises", é importante informar que a Cultura é a única emissora aberta com ampla programação para crianças, com mais de 10 horas diárias. Atualmente, grava uma nova temporada da série Cocoricó.

Também menciona o programa apresentado por Amaury Jr., que não prevê pagamento de salário por parte da TV Cultura. Da receita obtida pela atração, parte vai para a produção do programa, de responsabilidade da empresa do profissional.

Hoje, a Cultura está presente em todos os estados brasileiros. Na TV aberta são mais de 220 canais próprios no Estado de São Paulo e no Distrito Federal, 65 afiliadas geradoras e 350 retransmissoras espalhadas pelo Brasil.

A coluna no UOL ainda destaca o link do canal do jornalista no Youtube, publicado no último domingo (15), em que Lores desrespeita e menospreza o trabalho de centenas de colaboradores que trabalharam ou ainda compõem o quadro funcional da TV Cultura ao dizer que a emissora é um "cabide de emprego".

Juste Lores ainda fala, em sua coluna no UOL, que a TV Cultura "despejou" o Museu da Casa Brasileira, levando os leitores a acreditarem numa informação falsa. O MCB estava sob a administração da Fundação Padre Anchieta, por meio de um convênio firmado com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Em abril de 2023, a Secretaria de Cultura solicitou a rescisão do contrato junto à FPA e definiu que o Museu não ficaria mais sediado no Solar Fábio Prado, e que seria transferido para um novo espaço.

Quanto ao MIS Experience, que não pertence à TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta apenas loca o espaço ao MIS (Museu da Imagem e do Som), não tendo qualquer ingerência sobre o conteúdo de suas exposições.