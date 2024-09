Gato ataca cachorro na rua e tutora é condenada a pagar indenização no DF

Uma tutora foi condenada a pagar uma indenização após seu gato atacar um cão e a dona dele em uma rua no Distrito Federal.

O que aconteceu

A filha da ré, de 8 anos, passeava com o felino no colo em uma calçada. O incidente aconteceu em outubro e foi filmado por câmeras de segurança do local. Já a decisão de indenização foi dada pela Justiça no dia 12 de setembro.

Ao atravessar a rua, a criança coloca o gato no chão. Ao lado, também caminhava uma mulher com seu bicho de estimação, um cachorro de pequeno porte da raça Poodle, mostra o vídeo.