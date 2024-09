Professor é preso por perseguir aluna até com mensagens via Pix em Goiás

Um professor foi preso, na quinta-feira (26), por suspeita de perseguir uma ex-aluna de 16 anos até mesmo por mensagens enviadas via Pix, em Valparaíso de Goiás (GO).

O que aconteceu

Professor "perseguia e ameaçava" a adolescente de forma reiterada. O docente utilizava redes sociais para tentar contato com a ex-aluna, que precisou bloqueá-lo em todas as plataformas, segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

Após ser bloqueado nas redes sociais, o suspeito criou perfis falsos para tentar novo contato com a vítima. Como não obteve sucesso em contatar a adolescente nas plataformas digitais, ele passou a enviar valores no Pix, com mensagens nos extratos bancários.