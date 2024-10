Com previsão de até 44ºC: o que esperar do tempo em outubro no Brasil

Momento é de transição. Segundo o último boletim da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA), a variação da temperatura de superfície das águas no Pacífico Equatorial Central-Leste está no limite da faixa de neutralidade, entre +0,2ºC e -0,4ºC. A partir de -0,5ºC, considera-se que o La Niña já chegou. A NOAA estima em 71% a chance de o fenômeno entrar em atividade até novembro —e permanecer até março.

O que a gente tem observado e os modelos de previsão do mundo inteiro indicam é que La Niña este ano está atrasado, já era para estar um pouco mais avançado no tempo e a previsão é que seja uma La Niña fraca.

Francis Lacerda, do Instituto Agronômico de Pernambuco, à Radio Nacional da Amazônia

A volta das chuvas

O Centro-Sul verá mais temporais pontuais com o fim da temporada de seca, apontou a MetSul. Tanto nos estados do Centro-Oeste quanto do Sudeste, a chuva será irregular —intensa em uma cidade e ausente no município vizinho. A instabilidade neste estados, resultado da combinação entre calor e umidade, poderá gerar chuvas fortes localizadas, mas a média ficará abaixo do esperado em Mato Grosso, Tocantins e Pará.

O volume de chuva pode ficar acima da média em São Paulo, Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro e norte do Rio Grande do Sul. A seca ainda persiste no Paraná, que deve ter precipitação abaixo da média, aponta a MetSul. A região central do país deve começar a ver mais chuva a partir da segunda quinzena do mês, segundo o Inmet.

O sudoeste do Amazonas e do Pará, além do norte de Rondônia, terá chuvas pouco acima da média. Já grande parte do Nordeste e do norte de Minas e Goiás verão chuvas próximas e abaixo da média.