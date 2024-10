Ministério divulga marcas de azeite de oliva impróprios para consumo; veja

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) divulgou, nesta quinta-feira (3), uma lista com marcas de azeite de oliva considerados impróprios ao consumo.

O que aconteceu

Onze marcas são indicadas no documento: Málaga, Rio Negro, Quinta de Aveiro, Cordilheira, Serrano, Oviedo, Imperial, Ouro Negro, Carcavelos, Pérola Negra e La Ventosa. A desclassificação atinge todos os lotes distribuídos pelas marcas da lista.

Produtos foram distribuídos em seis estados: Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas e Santa Catarina. Além dos azeites analisados estarem fora do padrão, todas as empresas responsáveis por eles estão com CNPJ baixado junto à Receita Federal, "o que também reforça a ocorrência de fraude", destaca o Mapa.