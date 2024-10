'Vão usar apagão para mais podas criminosas', diz ambientalista em protesto

Construção do Túnel Sena Madureira contará com o corte de espécies diversas. Algumas das árvores ameaçadas pelas obras têm mais de 60 anos e outras ameaçadas de extinção. Entre elas estão Seringueiras, Pau-Brasil, Pau Ferro e Jacarandá.

Preocupação é acompanhada pelo atual cenário adverso. Os manifestantes temem que a derrubada das árvores prejudique ainda mais o clima da cidade. "Leva 25 anos para repor o dano ambiental que a remoção de uma árvore desse porte", analisa presidente da Associação de Moradores da Vila Mariana. Eliana Barcelos, ao recorda que a capital paulista vivenciou o pior qualidade de ar do planeta por dois dias seguidos, em setembro.

Ato foi concluída com um abraço coletivo no corredor arbóreo. Ao final do protesto repleto de gritos contrários à construção do túnel, os manifestantes se reunirão em volta daquele que é conhecido como o último bosque central da região e deram um abraço coletivo simbólico ao redor das árvores.

Construção controversa

Moradores protestam contra derrubada das árvores para construção de túnel Imagem: Alexandre Novais Garcia/UOL

O ato de moradores surge um mês após a retomada do projeto, iniciado em 2011. As obras foram paralisadas dois anos depois devido à citação das construtoras na Operação Lava Jato. Agora, Galvão Engenharia e Ayla Construtora são responsáveis pela conclusão do projeto.