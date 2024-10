Moradores de SP há 44 horas sem luz: 'Não tive coragem de ver a geladeira'

Moradores de São Paulo que estão há 44 horas sem luz criaram estratégias para não perder alimentos e estão usando as áreas comuns dos prédios para carregar o celular. Cerca de 760 mil clientes continuam sem energia e não têm previsão da Enel para a normalização do serviço.

O que aconteceu

A luz voltou na maioria das casas da rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, mas não no prédio onde mora a padeira Júlia Vecchio, 27. Ela e outros moradores estão usando as áreas comuns do prédio, que têm gerador, para carregar os celulares.

"Abri a geladeira hoje, mas não tive coragem de ver as coisas. Estava cheio de compras", conta ela, que divide o apartamento com um amigo. As marmitas prontas no congelador também foram perdidas.